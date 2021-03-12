У Києві знову приспускають найбільший прапор України: через вітер

У Києві 12 березня приспустять найбільший в Україні державний прапор. Цього разу через погоду – бояться, аби сильний вітер не пошкодив його.

Це роблять вже вдруге за останні дні. 7 березня його вже приспускали через негоду.

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Прапор може залишитися приспущеним півтори доби – до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.

Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище,

– йдеться у повідомленні КМДА.

До речі, споруда флагштоку є найбільшою в Україні, її висота майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року. Він розташований на печерських пагорбах навпроти статуї "Батьківщина-мати".