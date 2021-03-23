Оскільки найближчим часом у Києві очікуються значні пориви вітру, представники місцевої влади вирішили традиційно приспустити найбільший в Україні державний прапор.

За словами заступника мера Києва Вячеслава Непопа, прапор спустять для того, щоб ані він, ані флагшток не було пошкоджено. Через пориви вітру головний прапор України у столиці приспускали вже багато разів.

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Піднімуть прапор назад після покращення погодних умов.

Шалені пориви вітру

Згідно з прогнозами синоптиків, у Києві сьогодні має бути потужний вітер. Подекуди пориви сягатимуть швидкості до 50 кілометрів на годину.

Ми знов маємо приспустити прапор, аби пориви вітру не пошкодили як флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище, так і саме полотнище. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов,

– підкреслив перший заступник міського голови.

Конструкція флагштока, на якому розвивається головний прапор України, є найбільшою у державі. Висота флагштока сягає відмітки у 90 метрів. Вагою він 32 тонни. Полотнище прапора також величезне – 16 на 24 метри.