В "Київтеплоенерго" підтверджують, що прорвало їх комунікації. На місці вже працює аварійна служба.

До теми Позашляховик пішов під землю: у Києві провалилась дорога – відео

Озеро біля "океану"

У соцмережах діляться відео з місця події. Видно, що аварія серйозна – вулицю затопило.

У коментарях люди зазначають, що це не вперше на цьому місці відбувається подібна аварія.

Наслідки аварії

У соцмережах також показали як виглядає те місце, де відбувся порив. Там після аварії залишилась величезна яма у асфальті.

Пориви труб у Києві

  • В січні 2020 року у результаті пориву комунікацій поруч з Ocean Plaza затопило окропом, 10 осіб тоді отримали опіки різного ступеня тяжкості.
  • Нещодавно 20 травня 2021 року на Деміївській площі відбувся порив тепломережі. Струмінь води був кілька десятків метрів й він пошкодив автівки, які були припарковані неподалік. Детально про це писали на сайті 24 каналу.