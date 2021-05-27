В "Київтеплоенерго" підтверджують, що прорвало їх комунікації. На місці вже працює аварійна служба.
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Озеро біля "океану"
У соцмережах діляться відео з місця події. Видно, що аварія серйозна – вулицю затопило.
У коментарях люди зазначають, що це не вперше на цьому місці відбувається подібна аварія.
Наслідки аварії
У соцмережах також показали як виглядає те місце, де відбувся порив. Там після аварії залишилась величезна яма у асфальті.
Пориви труб у Києві
- В січні 2020 року у результаті пориву комунікацій поруч з Ocean Plaza затопило окропом, 10 осіб тоді отримали опіки різного ступеня тяжкості.
- Нещодавно 20 травня 2021 року на Деміївській площі відбувся порив тепломережі. Струмінь води був кілька десятків метрів й він пошкодив автівки, які були припарковані неподалік. Детально про це писали на сайті 24 каналу.