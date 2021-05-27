У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі

У Києві 27 травня на вулиці Антоновича, 176 біля Ocean Plaza стався черговий порив труби. Вода залила дорогу й утворила озеро, через яке важко проїхати. Рух транспорту обмежений.

В "Київтеплоенерго" підтверджують, що прорвало їх комунікації. На місці вже працює аварійна служба.

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Озеро біля "океану"

У соцмережах діляться відео з місця події. Видно, що аварія серйозна – вулицю затопило.

У коментарях люди зазначають, що це не вперше на цьому місці відбувається подібна аварія.

Наслідки аварії

У соцмережах також показали як виглядає те місце, де відбувся порив. Там після аварії залишилась величезна яма у асфальті.

Пориви труб у Києві