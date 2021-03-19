Ситуація погіршується: у Києві знову виявили рекордну кількість захворілих на COVID-19

Третю добу поспіль кількість лише офіційно виявлених випадків зараження коронавірусом у Києві перевищує тисячу. При цьому хворих стає все більше, а потрапити до лікарні майже неможливо.

Згідно з офіційними даними РНБО, за 18 березня у Києві зареєстрували 1210 випадків заражень. І це є рекордом для третьої хвилі спалаху.

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У лікарнях за добу зафіксували 24 смерті людей від COVID-19.

Тенденція вкрай погана

При понад 1200 хворих із підтвердженим діагнозом за вчора одужала від коронавірусу лише 381 особа. Що свідчить про те, що навантаження на медичну систему столиці лише збільшується.

Крім того, у Києві зафіксували 1297 людей з підозрою на захворювання.

В той саме час Центр громадського здоров'я не виклав дані про кількість тестів, яку зробили за добу. Тому відстежити різницю між офіційною статистикою та результатами, які отримали в лабораторіях столиці, неможливо.

Зазвичай в даних, які подає МОЗ, вказано щонайменше на тисячу менша кількість нових хворих. Це пов'язано із тим, що випадки інфікувань вносять до статистики з затримкою.