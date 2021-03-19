Ситуація погіршується: у Києві знову виявили рекордну кількість захворілих на COVID-19

Джерело:24 канал
Третю добу поспіль кількість лише офіційно виявлених випадків зараження коронавірусом у Києві перевищує тисячу. При цьому хворих стає все більше, а потрапити до лікарні майже неможливо.
Згідно з офіційними даними РНБО, за 18 березня у Києві зареєстрували 1210 випадків заражень. І це є рекордом для третьої хвилі спалаху.
Дивіться також У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють
При понад 1200 хворих із підтвердженим діагнозом за вчора одужала від коронавірусу лише 381 особа. Що свідчить про те, що навантаження на медичну систему столиці лише збільшується.
Крім того, у Києві зафіксували 1297 людей з підозрою на захворювання.Зауважимо! В Україні за добу зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 262 хворих померли.
В той саме час Центр громадського здоров'я не виклав дані про кількість тестів, яку зробили за добу. Тому відстежити різницю між офіційною статистикою та результатами, які отримали в лабораторіях столиці, неможливо.
Зазвичай в даних, які подає МОЗ, вказано щонайменше на тисячу менша кількість нових хворих. Це пов'язано із тим, що випадки інфікувань вносять до статистики з затримкою.