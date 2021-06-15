Відеозапис, розміщений у спільноті dtp.kiev.ua у фейсбуці, активно коментували користувачі, яких обурила поведінка чоловіка. Очевидці також зазначили, що в самому автобусі сильно смерділо перегаром.

Дивіться також На трасі Київ – Одеса п'яний водій збив 34-річну жінку: померла до приїзду швидкої

Інцидент стався у салоні маршрутки №529, яка їздить з Троєщини до Бортничів.

Нелегальний маршрут

Як пояснили у Комунальній службі перевезень КМДА в коментарі виданню "Сьогодні", 529 маршрутка фактично працює нелегально, оскільки представники місцевої влади не підписували договір з фірмою-перевізником.

Посадовці зазначають, що патрульні двічі намагалися припинити роботу маршрутників, але пасажирів возити продовжили.

У поліції кажуть про провокацію

На інцидент зі вживанням алкоголю за кермом відреагували правоохоронці. За даними патрульної поліції Києва, оприлюднене відео, за попередніми даними, знімали невідомі. Водія при цьому в салоні нібито не було.

Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу. За словами справжнього водія, невідомі особи забігли до салону автобусу, коли він залишив його на кінцевій зупинці на проспекті Маяковського. До приїзду патрульних чоловіки втекли,

– зазначили правоохоронці.

Дивіться відео, як буцімто водій маршрутки вживає пиво у салоні автобуса: