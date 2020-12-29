Сильний вітер та туман: у Києві зранку 30 грудня буде небезпечно на дорогах та вулицях
У Києві попереджають про несприятливі погодні умови / pixabay
У Києві синоптики та КМДА попереджають водіїв про небезпеку на дорогах, яка може бути зранку 30 грудня. Сильні пориви вітру та туман – оголошено жовтий рівень небезпеки.
Видимість на дорогах може бути 200-500 метрів. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
Читайте також У Києві у 2021 році планують капремонт Хрещатику
Про погіршення погодних умов попередили також і в КМДА. Там опублікували рекомендації фахівців водіям під час керування автомобілем в тумані:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також В КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Поділитися новиною