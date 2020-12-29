У Києві синоптики та КМДА попереджають водіїв про небезпеку на дорогах, яка може бути зранку 30 грудня. Сильні пориви вітру та туман – оголошено жовтий рівень небезпеки.

Видимість на дорогах може бути 200-500 метрів. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

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Про погіршення погодних умов попередили також і в КМДА. Там опублікували рекомендації фахівців водіям під час керування автомобілем в тумані:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також В КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру: