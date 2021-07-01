Сам потерпілий митець пояснював, що йому розбили ніс, а під час затримання він на якийсь момент втратив свідомість. Поліцейські ж казали про те, що Бугайчука затримали за те, що він нібито викинув пакет із забороненою речовиною.
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Як зазначила у фейсбуці депутатка Ганна Бондар, цей інцидент став приводом для проведення службового розслідування відносно правоохоронців.
Покарали не за побиття людей
Згідно з відповіддю поліції на депутатське звернення, поліцейських-учасників рейду покарали. Але не зовсім за перевищення службових повноважень.
У документі за підписом голови Національної поліції Ігора Клименка сказано, що жодні відомості про вчинення протиправних дій поліцейськими не підтвердилися. Однак 7 правоохоронців все ж таки покарали.
Так, одного зі співробітників МВС звільнили за не використання портативний відеореєстраторів. За це ж порушення іншим 4 правоохоронцям винесли догани, а ще двом – попередження про неповну службову відповідальність.
У поліції не вважають, що жорстке затримання художника було порушенням / Фото Ганни Бондар
Що відомо про побиття Дмитра Бугайчука поліцейськими у Києві
- Інцидент стався на Подолі 19 травня, коли правоохоронці проводили рейд.
- Поліцейські нібито побачили, як художник викинув пакетик з наркотичними речовинами, після чого почали його затримувати.
- Коли один з правоохоронців застосував щодо Бугайчука силу, через що митець впав та ударився головою об асфальт.
- Крім того, очевидці стверджують, що копи також застосували газ щодо свідків, які намагалися спитати про причину затримання Бугайчука.