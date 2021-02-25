Після скандалу який стався 23 лютого в маршрутці № 239, в компанії-перевізнику вирішили звільнити водія, який у грубій формі розмовляв з дідусем та дітьми. Він відмовив їм у пільговому проїзді.

Інцидент стався на маршруті "Шулявка – Либідська". В салон мікроавтобусу зайшов дідусь із двома онуками – 6 та 9 років. У них були відповідні документи на безкоштовний проїзд, як членів багатодітної родини.

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Втім, водій виявився грубіяном. Він сказав, що не дозволить безкоштовно їм проїхати й взагалі "не треба було народжувати", вважає він.

У мене таких щодня доф*га. Або платіть або виходьте,

– заявив він.

Дідусь вирішив сфотографувати номерні знаки грубіяна й в цей час водій, начебто, хотів на нього ще й наїхати. Діти злякались й отримали велике потрясіння.

Патрульна поліція звернулась до компанії-перевізника, де працював цей водій. Його розшукали та звільнили з роботи.

Правоохоронці також нагадали, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян — є адміністративним порушенням.

Якщо вам стало відомо про подібні порушення — звертайтеся на лінію 102 та залишайте скаргу за телефоном перевізника, який розміщується у салоні автобуса,

– пише пресслужба патрульної поліції.