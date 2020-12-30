У Києві 30 грудня відкрили нову мініскульптуру. Вона символізує карту міста, яка, на думку архітектора, схожа на обличчя легендарного князя-засновника Кия.

Це вже 28 мініскульптура проєкту "Шукай!". Про відкриття пишуть у фейсбуці на сторінці цієї організації.

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Ця скульптура — це профіль людського обличчя. Архітектор Георгій Куровський помітив, що правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя. А потім, завдяки світлині, зробленій із супутника, ця гіпотеза підтвердилася.

Мініскульптуру встановили на вулиці Верхній Вал, 18, на стіні кав’ярні / Фото facebook.com/shukay.kyiv

За легендою, це портрет легендарного князя Кия, який разом з братами та сестрою заснував Київ.

Нам подобається думати, що це і справді обличчя нашого міста,

– пишуть організатори проєкту.

Також на сторінці проєкту "Шукай!" показали як волонтери прикрасили решту їх скульптур. Вони їх одягнули, щоб не змерзли.