На вулицях Києва знову помітили білборди з гаслами "журналiсти важливi". Одне з рекламних агентств столиці у такий спосіб підтримало зусилля Національної спілки журналістів України.

Мовиться про захист свободи слова і прав журналістів. Про це повідомили на сайті НСЖУ.

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Зображення, які звертають увагу людей на важливість професії журналіста розмістили напередодні Нового року в Києві на трьох локаціях в таких районах:

на Борщагівці;

на Подолі;

в Голосієві.



Зображення розмістили напередодні Нового року / Фото пресслужби НСЖУ

У повідомленні мовиться, що головна мета бордів – щоб люди задумалися щодо складності та ризиків професії журналіста. А також – про те, наскільки важливу роботу вони роблять.

Також цими гаслами ми хочемо дати імпульс гордості за свою професію і нашим колегам, журналістам. Ми всі займаємося важливою і потрібною справою,

– зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він додав, що журналісти неідеальні, їх є за що критикувати, але абсолютна більшість намагається завоювати і виправдати найцінніше – довіру аудиторії.



Мета бордів – щоб люди задумалися щодо складності професії / Фото пресслужби НСЖУ

"Професія журналіста небезпечна, бо нападають і погрожують, у часи епідемії є ризик захворіти. Постійний стрес через гарячі дедлайни – це класична особливість нашої справи. Але і насолода від творчості та відчуття, що ти своєю роботою допомагаєш людям, особливі", – сказав Томіленко.

Довідка. У Києві вперше з'явилися білборди із гаслами #Журналісти_Важливі на початку листопада 2020 року. Тоді нагодою був міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів.