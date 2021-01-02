У Києві з'явились білборди на підтримку журналістів: фото
На вулицях Києва знову помітили білборди з гаслами "журналiсти важливi". Одне з рекламних агентств столиці у такий спосіб підтримало зусилля Національної спілки журналістів України.
Мовиться про захист свободи слова і прав журналістів. Про це повідомили на сайті НСЖУ.
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Зображення, які звертають увагу людей на важливість професії журналіста розмістили напередодні Нового року в Києві на трьох локаціях в таких районах:
- на Борщагівці;
- на Подолі;
- в Голосієві.
Зображення розмістили напередодні Нового року / Фото пресслужби НСЖУ
У повідомленні мовиться, що головна мета бордів – щоб люди задумалися щодо складності та ризиків професії журналіста. А також – про те, наскільки важливу роботу вони роблять.
Також цими гаслами ми хочемо дати імпульс гордості за свою професію і нашим колегам, журналістам. Ми всі займаємося важливою і потрібною справою,
– зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Він додав, що журналісти неідеальні, їх є за що критикувати, але абсолютна більшість намагається завоювати і виправдати найцінніше – довіру аудиторії.
Мета бордів – щоб люди задумалися щодо складності професії / Фото пресслужби НСЖУ
"Професія журналіста небезпечна, бо нападають і погрожують, у часи епідемії є ризик захворіти. Постійний стрес через гарячі дедлайни – це класична особливість нашої справи. Але і насолода від творчості та відчуття, що ти своєю роботою допомагаєш людям, особливі", – сказав Томіленко.
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