Нещодавно у передмісті столиці та безпосередньо в самому Києві з'явилися білборди, які розмістили на замовлення патрульної поліції. За допомогою них правоохоронці спробували у черговий раз звернутися до водіїв, що порушують правила дорожнього руху.

На бордах із соціальною рекламою патрульні звернулися до власників авто із нагадуваннями про типові порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє у фейсбуці газета "Дарницькі вісті".

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Судячи з усього, саме в такий спосіб поліціянти вирішили посилити боротьбу з порушниками, а також хоча б якось зменшити кількість ДТП.

Про що попереджають патрульні

На білбордах, які одразу викликали баталії у соцмережах, поліціянти звертаються до автомобілістів та просять їх:

не сигналити без аварійної ситуації;

не перетинати подвійну смугу;

робити відпочинок після довготривалої поїздки;

не випереджати з правого боку;

вмикати сигнал повороти при перелаштуванні;

Дивіться фото білбордів з попередженнями від патрульної поліції / Фото Дарницькі вісті: