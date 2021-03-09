У Києві з’явиться більше контейнерів для збору батарейок та термометрів

У Києві планують встановити 212 нових контейнерів для збору батарейок та ртутних термометрів. Комунальники пропонують людям визначити адреси.

В підприємстві повідомили, що наразі в столиці функціонують 144 контейнери. Вони за рік зібрали понад 19 тисяч кілограмів батарейок.

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У ці контейнери також збирають непошкоджені ртутні термометри та енергозберігаючі лампи. Згодом їх утилізують та перероблюють на безпечні фракції.

Кияни хочуть здавати більше

В КП "Київкомунсервіс" також кажуть, що у громади є високий запит на збільшення таких контейнерів.

Торік було придбано 212 контейнерів, які цього року будуть встановлюватись у всіх районах міста,

– пише пресслужба підприємства.

Крім того, комунальники запрошують небайдужих киян надавати пропозиції з адресами та локаціями для встановлення таких контейнерів.

Звернення можна подати на офіційному сайті КП "Київкомунсервіс".