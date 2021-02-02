У Києві з’явиться гігантська медіа-скульптура кита: він показуватиме екологічний стан міста

У Києві планують встановити першу в Україні інтерактивну скульптуру "Київський кит", який буде змінюватися в залежності від рівня якості повітря, кількості опадів, пори року, календарної дати тощо. Його зроблять з переробленого пластику.

Джерело: фейсбук-сторінка "Київський кит"

Організатори зазначають, що кит стане найбільшою скульптурою в Україні, створеною з переробленого пластику і першою інтерактивною скульптурою, що буде відображати навколишній екологічний стан міста.

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Скульптура стане новим сучасним символом столиці та буде привертати увагу суспільства до важливих питань екології та стану навколишнього середовища, – сподіваються автори проєкту.

Завдяки інтерактивному сяйву, скульптура та її оточення будуть змінюватися в залежності від:

рівня якості повітря,

кількості опадів,

пори року,

календарної дати,

фази місяця, що пов’язано із рівнем припливів по всьому світу.

"Київський Кит" буде встановлено в одній з зелених зон міста Києва так, щоб доступ до неї безперешкодно мали всі мешканці та гості міста.

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Головним матеріалом для створення Кита слугуватиме перероблений пластик, який збиратимуть під час відкритих освітніх практикумів у місті, де кожен киянин може долучитися до створення скульптури.

У такий спосіб, проєкт "Київський Кит" пропонує нове креативне рішення екологічної проблеми — перетворення пластику з пляшок та пакетів на колективний об'єкт мистецтва, що стане гордістю громади міста.

Проєкт "Київський Кит" безперечно сприятиме формуванню навичок сортування та переробки сміття, створенню нової екологічної культури, і драйвити його буде наше креативне рішення: перетворення сортування і переробки у колективний арт,

— коментує ідею автор скульптури український медіа-артист Валерій Коршунов.

"Київський Кит" має стати новим місцем відпочинку та туристичним магнітом Києва, але перш за все він має стати символом відродження екології України.