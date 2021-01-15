Департаменту економіки та інвестицій КМДА має укласти договір із комунальним підприємством по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду "Плесо", а також фірмою-переможцем тендеру щодо реалізації проєкта атракціону канатної переправи через Дніпро.

Переможцем інвестиційного конкурсу на облаштування переправи від Арки дружби народів до Труханового острова стало ТОВ "Активна країна". Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Орієнтовну вартість будівництва об'єкту оцінюють у 3,6 мільйона гривень.

Що відомо про появу канатної переправи через Дніпро у Києві

Згідно з офіційними документами, атракціон облаштують на двох земельних ділянках у 200 та 500 квадратних метрів біля Арки дружби народів та на Трухановому острові.

При цьому конструкції, завдяки яким працюватиме канатна переправа, мають бути тимчасовими. Згідно з умовами конкурсу, будувати капітальні споруди на виділених під атракціон ділянках заборонено.

Компанія "Активна країна", відома киянам своїми мотузковими парками. Також їй належать атракціони у Винниці, Полтаві, на Закарпатті та у Грузії.

Не плутати з канатною дорогою

У КМДА також наголосили, що атракціон, який вже незабаром має з'явитися у Києві, не має нічого спільного з запланованим масштабним будівництвом канатної дороги, яка поєднає Арку дружби народів, Поштову площу та Труханів острів. Цей проєкт перебуває лише на стадії вирішення майнових та правових питань.