У Києві вирішили запустити новий локальний застосунок для знайомств. Його можна буде завантажити на смартфони вже у першій половині лютого.

Джерело: "Новое время"

Назва додатку – KyivDate. Він стане новим локальним застосунком для знайомств для жителів Києва та інших міст України. У ньому можна буде відправляти повідомлення та реакції іншим користувачам, які вирішуватимуть, чи відповідати на запит.

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KyivDate створений для знайомств, дружнього спілкування, нетворкінгу або пошуку стосунків. Кінцева мета команди створити дейтінговий додаток нового покоління, в якому система може знаходити кожному ідеальні збіги, використовуючи штучний інтелект і психологічний профіль людини,

– говорять в пресслужбі KyivDate.

Також обіцяють, що користувачі зможуть користуватися додатком в режимі інкогніто і самостійно вибирати, з ким починати спілкування.

Так виглядає додаток / Скриншот сайту KyivDate

Преміум версія KyivDate надаватиме користувачам можливість надсилати необмежену кількістю повідомлень і реакцій, пошуком в інших районах і містах, додатковими фільтрами для пошуку, можливістю бачити статус повідомлення і ховатися від користувачів.