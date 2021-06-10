Також у столиці з'явиться сквер, названий на честь жертви сталінського режиму археолога Миколи Макаренка. Більшість депутатів Київради підтримали відповідний проєкт рішення під час пленарного засідання 10 червня.
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Крім нових скверів політики передбачили появу вулиці імені української геодезистки, києвознавці та дослідниці топонімії столиці Лідії Пономаренко у Деснянському районі, а також вулиці Героя України Авіаконструктора Петра Балабуєва у Святошинському.
Де у Києві з'являться сквери імені Веремія, Шаповала та Макаренка
Згідно з текстом рішення Київради, сквер на честь розвідника та генерал-майора ЗСУ (посмертно) Максима Шаповала з'явиться на Повітрофлотському проспекті 11 – 13.
Ім'я В'ячеслава Веремія носитиме досі безіменний сквер на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.
Також, як вирішили депутати, на Володимирському проїзді між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською з'явиться сквер імені Миколи Макаренка.