У Києві з'являться сквери на честь Максима Шаповала та В'ячеслава Веремія

Депутати Київської міської ради проголосували за надання скверам у Деснянському, Солом'янському та Шевченківському районах міста імен Героїв України Максима Шаповала та журналіста В'ячеслава Веремія.

Також у столиці з'явиться сквер, названий на честь жертви сталінського режиму археолога Миколи Макаренка. Більшість депутатів Київради підтримали відповідний проєкт рішення під час пленарного засідання 10 червня.

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Крім нових скверів політики передбачили появу вулиці імені української геодезистки, києвознавці та дослідниці топонімії столиці Лідії Пономаренко у Деснянському районі, а також вулиці Героя України Авіаконструктора Петра Балабуєва у Святошинському.

Де у Києві з'являться сквери імені Веремія, Шаповала та Макаренка

Згідно з текстом рішення Київради, сквер на честь розвідника та генерал-майора ЗСУ (посмертно) Максима Шаповала з'явиться на Повітрофлотському проспекті 11 – 13.

Максим Шаповал загинув у Солом'янському районі Києва 27 червня 2017 року. Його автівку підірвав, згідно з версією слідства, донеччанин Олег Шутов, який діяк за вказівкою "МДБ" "ДНР". Розвідника нагородили званням Герой України посмертно.

Ім'я В'ячеслава Веремія носитиме досі безіменний сквер на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.

Герой Небесної сотні В'ячеслав Веремій загинув від рук тітушок під час Революції Гідності. 19 лютого 2014 року озброєні злочинці витягли з автівки таксі. Журналіста газети "Вєсті" побили, після чого вистрелили йому у спину. Правоохоронці, які спостерігали за подією, не втручалися. Веремія посмертно удостоїли звання Герой України.

Також, як вирішили депутати, на Володимирському проїзді між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською з'явиться сквер імені Миколи Макаренка.

Видатний український археолог та мистецтвознавець був тричі заарештований сталинським режимом. У 1937 році його засудили до розстрілу за видуманими звинуваченнями. 4 січня 1938 Макаренка розстріляли. Місце захоронення діяча невідомо.