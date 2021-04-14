У Києві з’явиться туристичний маршрут для незрячих людей

Джерело:КМДА
У Києві планують створити інклюзивний туристичний маршрут для людей з порушенням зору. Біля пам’яток архітектури облаштують їх мініатюрні копії, які можна буде помацати й уявити як вони виглядають.
Такий макет торік вже встановили біля Софіївського собору. Тепер влада хоче зробити ще декілька таких макетів.
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У планах встановити такі фігури:
На фігурах буде розміщено напис шрифтом Брайля, який допоможе людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про відповідну пам’ятку.
Макет Софіївського собору / Фото "Вечірнього Києва"
Він розташований біля самого собору / Фото "Вечірнього Києва"
Це перший подібний маршрут в Україні. В КМДА вважають, що він допоможе розвитку інклюзивного туризму і взагалі збільшить туристичні потоки до Києва.
До речі, на вулиці Олеся Гончара, 45-в у Києві працює "Музей у темряві". Всі екскурсії проводять незрячі гіди.
В музеї можна відчути рідне місто на слух, дотик, нюх і навіть смак. Незрячі люди можуть по-своєму "побачити" як воно виглядає, а інші мають можливість зрозуміти як це – все сприймати на дотик.