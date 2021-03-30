Унікальний для Києва світлофор почав працювати в Печерському районі столиці 30 березня. Його сигнал водії можуть побачити здалеку навіть при яскравому сонячному освітленні.

Перший світлофор зі спеціальними консолями та світлодіодними модулями з'явився на вулиці Лесі Українки, 3. Вже незабаром аналогічні консолі працюватимуть й і інших місцях столиці.

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Чиновники стверджують, що окрім низького енергоспоживання світлофор має ще низку переваг.

Де у Києві встановлять нові світлофори

Регулятори руху такого типу мають з'явитися на перехресті:

бульвару Лесі Українки й вулиці Джона Маккейна;

бульвару Лесі Українки й вулиці Генерала Алмазова;

бульвару Лесі Українки й вулиці Євгена Коновальця;

бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова.

Також світлодіодний світлофор встановлять на бульварі Лесі Українки, 14.



Сигнали нового світлофору водіям буде важко не побачити / Фото Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання й нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Вони добре помітні в будь-який час доби та при будь-якій погоді й акцентують увагу водіїв на сигнали світлофора,

– підкреслили комунальники.

Крім того, сигнали подібних світлофорів не може закрити великогабаритний транспорт.