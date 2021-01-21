Чиновники хочуть розширити перелік соціальних послуг, які надаються у Києві. Програма "Персональний асистент" включатиме в себе супровід осіб під час відвідування навчальних закладів або для вирішення побутових питань.

Про плани столичної влади посилити соціальний захист осіб з фізичними вадами повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Про це розповіли у пресслужбі міської адміністрації.

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За словами чиновниці, наміри створити нову послугу остаточно з'явилися після експерименту, який проводили у 2020 Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з університетом "Україна".

Потрібна послуга

Як зазначила Хонда, у Києві зареєстровано понад 11 тисяч дітей з інвалідністю. Деякі з них відвідують інклюзивні дитячі садочки та школи.

За нашими даними, послуга персонального асистента потрібна 561 особі. І ця цифра не повна. У рамках експерименту було утворено 6 пар – асистент і людина з інвалідністю. Асистенти супроводжували підопічних під час навчання у вищому навчальному закладі та в позаурочний час. Це дало змогу розвантажити родини підопічних, зменшити психологічну напругу та забезпечити час для самореалізації, – зазначила заступниця голови КМДА.

Скільки коштуватиме ця послуга, наразі невідомо. Але гроші на реалізацію проєкту вже заклали до бюджету столиці.