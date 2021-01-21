У Києві впровадять послугу персональних асистентів для осіб з інвалідністю
Чиновники хочуть розширити перелік соціальних послуг, які надаються у Києві. Програма "Персональний асистент" включатиме в себе супровід осіб під час відвідування навчальних закладів або для вирішення побутових питань.
Про плани столичної влади посилити соціальний захист осіб з фізичними вадами повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Про це розповіли у пресслужбі міської адміністрації.
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Потрібна послуга
Як зазначила Хонда, у Києві зареєстровано понад 11 тисяч дітей з інвалідністю. Деякі з них відвідують інклюзивні дитячі садочки та школи.
За нашими даними, послуга персонального асистента потрібна 561 особі. І ця цифра не повна. У рамках експерименту було утворено 6 пар – асистент і людина з інвалідністю. Асистенти супроводжували підопічних під час навчання у вищому навчальному закладі та в позаурочний час. Це дало змогу розвантажити родини підопічних, зменшити психологічну напругу та забезпечити час для самореалізації, – зазначила заступниця голови КМДА.
Скільки коштуватиме ця послуга, наразі невідомо. Але гроші на реалізацію проєкту вже заклали до бюджету столиці.
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