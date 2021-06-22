Про смерть колаборанта, який був тісно пов'язаний з маріонеточним керівництвом "ЛНР", а також з окупаційними військами, написали проросійські ЗМІ. Співчуття з приводу смерті митрополита висловили ватажки терористів.

Дивіться також Російські найманці на Донбасі зазнали величезних втрат

За словами журналіста Вахтанга Кіпіані, Митрофан ще на початку війни активно підтримував російську агресію.

Міг очолювати церковні війська

Журналіст та історик стверджує, що факт поховання очільника московської церкви в окупованому Луганську на території лаври є програшем України на власному ж полі.

Освячував тюрми "ЛНР" і гуманітарку від РФ. Цілувався з Плотницькими й Пасічниками. І от держава Україна дозволила, я так розумію, перевезення його тіла для упокоєння в столиці держави, яку він зрадив,

– підкреслив Кіпіані.

Як стверджують джерела 24 каналу у правоохоронних органах України, Митрофан міг очолювати спеціальний підрозділ окупантів, який займався підготовкою та організацією захоплення частини Донбасу.

У 2014 році підлеглі митрополита були залучені у вербуванні бойовиків, та їх забезпеченні всім необхідним.

У церквах УПЦ МП мешкали російські найманці та спецпризначенці, а також зберігали завезену з РФ зброю.

Крім того, деякі священники проводили активну агітацію людей для блокування військової техніки ЗСУ, розповідали про необхідність воювати проти України, а також брати участь у бойових діях.

Керівництво УПЦ МП на Донеччині при цьому здебільшого підпорядковувалися кураторам з Росії. Скоріш за все, митрополит Митрофан був одним із керівників церковних військ Росії на окупованій Луганщині.

Дивіться відео панахиди за ватажком церковників "ЛНР" у Києво-Печерській лаврі: