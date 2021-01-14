У Києві 14 січня йде сніг із самого ранку. Наразі його випало не дуже багато – дороги не занесло, проте рух транспорту ускладнений – спостерігаються затори.

Сніг не тане, оскільки температура зберігається мінусовою. Сайт 24 каналу зібрав фотографії та відео засніженої столиці.

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Снігоприбиральні машини вже виїхали, правда, чистять вони ще не скрізь, оскільки сніг на проїжджій частині поки не залишається.

В КМДА повідомляють, що дорожники завчасно розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами доріг і тротуарів.

Інтенсивні опади прогнозують сьогодні вдень. Опади очікуються і завтра, 15 січня. Загалом готові до боротьби з наслідками опадів 544 одиниці техніки "Київавтодору".

Київ почало засипати снігом: дивіться фото

Затори на дорогах 14 січня

Жахливий затор спостерігається на проспекті Степана Бандери та Північному мосту. Також рух обмежений у центрі, зокрема на бульварі Тараса Шевченка. Куди краще не їхати розповідає Google maps.