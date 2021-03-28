Київ опинився серед лідерів у світ по рівню забрудненості повітря. 28 березня його показник втричі перевищив норму. Мешканці столиці скаржаться, що відчувають неприємні запахи.

Зранку Київ посідав 5 місце у рейтингу (165 одиниць), станом на 12:00 ситуація покращилася й українське місто опустилося на 18 сходинку (115 одиниць).

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Серед європейських країн у першій двадцятці рейтингу, окрім Києва опинилася ще й болгарська столиця Софія, італійський Мілан та місто Скоп'є у Македонії.

Які міста лідирують:

Катманду, Непал;

Колката, Індія;

Дакка, Бангладеш;

Пекін, Китай;

Мумбаї, Індія.



Найзабрудненіші міста світу зранку 28 березня/ Скриншот з сайту IQAir

Дані ресурсу SaveEcoBot свідчать про те, що найбільш забруднені райони Києва розташовані на Лівобережжі. Мовиться про Деснянський, Дніпровський та Дарницький.

Зранку 28 березня рівень забруднення там був шкідливим та сягав понад 200 одиниць. Схожу ситуацію спостерігали й Ірпені, що за приблизно 20 кілометрів від Києва.

Зверніть увагу! Ситуація змінюється швидко, тож вже ввечері повітря у Києві може очиститися й покинути невтішний рейтинг.

Забруднення повітря у Києві: коротко