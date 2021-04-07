У Києві хочуть напряму закуповувати вакцини від коронавірусу. В бюджеті столиці заклали на це кошти й міська рада проситиме дозволу в уряду на поставки.

Столичні депутати хочуть пришвидшити процес вакцинації. В Київраді зазначили, що Кабмін виділяє замало вакцин для такого мегаполісу як Київ – на три мільйони населення тільки 42 600 доз.

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Знайшли 140 мільйонів на вакцини

Столична міська рада ще на початку року внесла зміни до програми "Здоров’я киян" і виділила 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Це рішення, за яке тоді проголосувало 89 депутатів Київради, створює можливість для закупівель вакцин напряму від виробника.

Київрада звертається до уряду

Втім, зробити це можна лише з дозволу Кабінету міністрів. Для цього необхідно підготувати спеціальне звернення до уряду – про документ говорили 6 квітня на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Онлайн-засідання комісії Київради / Скриншот відеотрансляції КМР

Там вирішили, що на пленарному засіданні Київради депутати планують звернутися до Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо дозволу прямої закупівлі вакцин від COVID-19.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що під час суворого локдауну Київрада планує "збиратися" онлайн. Голоси рахуватимуть методом переклички.