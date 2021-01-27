Небезпечні виробництва виселити за межі міста: Київ хочуть звільнити від промзон

Заради покращення екологічної ситуації у генеральному плані розвитку Києва вирішили внести заходи щодо збільшення зелених зон, а також боротьби з промисловими зонами.

Джерело: інститут Генерального плану Києва

Розробники генплану столиці стверджують, що вирішили серйозно взятися за проблему поганої екології у Києві. Для цього у столиці хочуть зберігати існуючі зелені зони та збільшувати їх загальну кількість.

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Крім того, у генплан внесли реалізацію проєктів з очищення чималих територій від забруднення промисловими підприємствами. Заради цього чималу кількість промзон у столиці хочуть перенести.

Які промислові підприємства планують винести за межі Києва, або переоснастити