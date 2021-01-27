Небезпечні виробництва виселити за межі міста: Київ хочуть звільнити від промзон

Заради покращення екологічної ситуації у генеральному плані розвитку Києва вирішили внести заходи щодо збільшення зелених зон, а також боротьби з промисловими зонами.
Джерело: інститут Генерального плану Києва
Розробники генплану столиці стверджують, що вирішили серйозно взятися за проблему поганої екології у Києві. Для цього у столиці хочуть зберігати існуючі зелені зони та збільшувати їх загальну кількість.
Дивіться також Не буде пасажиропотоку: у Києві не будуватимуть 3 станції метро, які раніше планувалися
Крім того, у генплан внесли реалізацію проєктів з очищення чималих територій від забруднення промисловими підприємствами. Заради цього чималу кількість промзон у столиці хочуть перенести.
Які промислові підприємства планують винести за межі Києва, або переоснастити
- Пункт заховання радіоактивних відходів на вулиці Комунальній, 1, де базується комбінат "Радон", хочуть перенести до пункту "Вектор" на території 30-кілометрової зони відчуження Чорнобильської АЕС;
- Шкідливе виробництво ВАТ "Фармак" мають винести за межі міста. Також там планують впровадити екологобезпечні технології;
- Полігон будівельних відходів №6 ВАТ "Київспецтранс" на вулиці Пироговський шлях мають переоснастити, реконструювати. На території підприємства у генплані передбачена санація.
- КП "Автодорсервіс" ліквідують, а на рекультивованих територіях хочуть створити нові виробництва IV-V класу;
- На території державного науково-виробничого підприємства "Захід" проводитимуть санацію території;
- Завод "Енергія" КП "Київтеплоенерго" модернізують із встановленням сучасної високотехнологічної системи хімічного очищення димових газів.