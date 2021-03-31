Ще більш жорсткий карантин почне діяти з 5 квітня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, який закликав поліцію по-справжньому контролювати дотримання закладами та мешканцями столиці нових правил.

За словами міського голови, іншого вибору у керівництва Києва не залишається, оскільки інакше у місті щодня помиратимуть від COVID-19 сотні людей.

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Триватимуть посилені протиепідеміологічні заходи щонайменше до 16 квітня.

Транспорт перевозитиме за пропусками

Як зазначив Кличко, під час посиленого локдауну у місті увесь громадський транспорт не перевозитиме звичайних пасажирів.

І наземний транспорт, і метро працюватимуть за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури,

– підкреслив мер.

Крім того, з 5 квітня у Києві перестануть працювати дитячі садочки та школи. Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу. Або надати відпустки, якщо це буде можливо.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку.

Продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.

Рішення про закінчення локдауну представники місцевої влади прийматимуть ближче до 16 квітня, якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 зміниться на краще.