Київ може закрити школи, садочки і зупинити транспорт

У Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантинні обмеження. Заходи, до яких вдалися тиждень тому, наразі не показують покращення.

Відтак, найімовірніше, доведеться вдатися до ще сильніших обмежень. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Ситуація наразі не покращилася

Микола Поворозник зазначив: попри введені ще тиждень тому суворі обмеження, у столиці епідеміологічна ситуація залишається загрозливою. Виною тому несумлінне ставлення мешканців і гостів столиці до обмежень.

Ситуація поки що, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян,

– зазначив він.

Він додав: більшість учнів пішли на дистанційне начання. У звичному режимі до школи ходять лише учні початкової школи. Втім, і це можуть незабаром скасувати і відправити усіх школярів на онлайн-навчання, а транспорт і взагалі спинити: "...якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1 – 4 класи, і дитячі садочки і ухвалювати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", – додав заступник голови КМДА.

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