Крім того, жителі скаржаться на ускладнення дихання на вулиці через численні частки пилу у повітрі. Піщану бурю зафіксували не тільки у столиці, але й у Київській області.

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Метеорологи кажуть, що пилову хмару можна спостерігати навіть з космосу.

Пісок з Астраханських степів



Через пилову бурю видимість у Києві дуже погіршена / Фото 24 каналу

За словами експерта Валерія Латухи, піщана буря пройшла над Лівобережною Україною. Принесло її з Астраханських напівпустельних степів.

Явище, яке досі у Києві ніхто не бачив, має назву "Астраханський Суховій".

У соцмережах мешканці столиці зазначають, що їм важко дихати, а на зубах відчувається пісок. Тому носіння масок навіть на вулиці є дуже актуальним.



Пилову хмару видно з космосу / Фото Валерія Латухи

Користувачі зазначили, що від бурі потерпають на Оболоні, Борщагівці, у Голосіївському районі та у центрі міста. На Правому березі ситуація не настільки погана. Однак наслідки природного явища відчуваються й по іншу сторону Дніпра.

Дивіться відео піщаної бурі у Києві: