На Київ насувається гроза, дорожники кажуть про можливі підтоплення

Найближчим часом у Києві може початися серйозна злива з грозою. Синоптики попередили жителів столиці про ймовірну небезпеку, що оцінили як І рівень небезпечності, жовтий.

Про погіршення погодних умов, яке очікується найближчим часом та триватиме до кінця доби, повідомили у КМДА. Через це жителям варто бути готовими до зливи, заздалегідь спланувати маршрути переміщення та пам'ятати про ймовірну небезпеку.

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Комунальники при цьому вже почали готуватися до можливих підтоплень, які зазвичай стаються у столиці у випадку потужної зливи.

Автодорівці вже чергують

Чиновники зазначили, що у випадку падіння гілок чи дерев треба телефонувати 101. Якщо внаслідок стихії травмувалися люди, свідків просять викликати швидку.

Для ліквідації наслідків негоди "Київавтодор" вже пригнав спецтехніку на випадок ймовірного підтоплення у місця, де найчастіше спостерігають накопичення води.

Комунальники нагадали, що мають 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для боротьби з потопами.

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