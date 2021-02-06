У Києві протягом 8 – 9 лютого прогнозують суттєве похолодання з сніговими заметами та хуртовинами. Через негоду в'їзд великогабаритного транспорту до міста буде обмежено.

Чиновники зазначають, що обмеження на перетин кордонів столиці для вантажівок дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Читайте також До 40 сантиметрів снігу та шквальні вітри: в Україну знов йде негода

У Києві погіршаться погодні умови

У Києві 8 лютого очікується значне погіршення погодних умов:

Снігопади;

хуртовини;

снігові замети (приріст снігу 15 – 20 сантиметрів);

пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду;

ожеледиця на дорогах.

Окрім цього, прогнозують значне зниження температури в столиці. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 16 градусів морозу, вдень – від 7 до 10 градусів нижче нуля.

Зверніть увагу! У КМДА попросили водіїв не користуватися особистими авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Чиновники попередили, що автівки, які заважатимуть розчищати дороги столиці від снігу, будуть евакуйовані.



Вантажівки стоять на узбіччях доріг / Фото Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Погода в Україні 7 лютого: коротко