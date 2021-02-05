Киян попереджають про небезпеку: насуваються похолодання із хуртовиною та ожеледицею
У Києві має значно похолодати / 24 канал
Одразу після вихідних, з 8 лютого, у Києві очікується суттєве похолодання з чималими сніговими заметами. Через негоду у столиці оголосили жовтий рівень небезпечності.
Джерело:КМДА
Як зазначають чиновники із посиланням на дані Українського гідрометцентру, вже наступного понеділка у Києві сніжитиме. Синоптики прогнозують приріст снігу на рівні 15 – 20 сантиметрів.
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Негода супроводжуватиметься поривами вітру та ожеледицею на дорогах.
Температура повітря вночі опускатиметься до позначки -13 – 16 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 10 градусів морозу.
Як захистити себе під час похолодання
У департаменті муніципальної безпеки КМДА також нагадують, що під час серйозних морозів треба дотримуватись простих правил:
- краще вдягатися багатошарово;
- захищати відкриті ділянки шкіри;
- носити сухе взуття, яке не здавлює ногу;
- виходити на мороз після вживання висококалорійної їжі;
- час від часу заходити до теплого приміщення;
- рухатись на холоді;
- зігріватися лише гарячим чаєм або кавою;
- ні в якому разі не розтирати уражене місце та не зігрівати переохолоджені тканини тіла гарячою водою.
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