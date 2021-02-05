Одразу після вихідних, з 8 лютого, у Києві очікується суттєве похолодання з чималими сніговими заметами. Через негоду у столиці оголосили жовтий рівень небезпечності.

Як зазначають чиновники із посиланням на дані Українського гідрометцентру, вже наступного понеділка у Києві сніжитиме. Синоптики прогнозують приріст снігу на рівні 15 – 20 сантиметрів.

Дивіться також Сильні морози та вітер: на вихідні в Україну суне негода

Негода супроводжуватиметься поривами вітру та ожеледицею на дорогах.

Температура повітря вночі опускатиметься до позначки -13 – 16 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 10 градусів морозу.

Як захистити себе під час похолодання

У департаменті муніципальної безпеки КМДА також нагадують, що під час серйозних морозів треба дотримуватись простих правил: