Киян попереджають про небезпеку: насуваються похолодання із хуртовиною та ожеледицею

5 лютого 2021 , 16:10
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Джерело:

КМДА

Одразу після вихідних, з 8 лютого, у Києві очікується суттєве похолодання з чималими сніговими заметами. Через негоду у столиці оголосили жовтий рівень небезпечності.

Як зазначають чиновники із посиланням на дані Українського гідрометцентру, вже наступного понеділка у Києві сніжитиме. Синоптики прогнозують приріст снігу на рівні 15 – 20 сантиметрів.

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Негода супроводжуватиметься поривами вітру та ожеледицею на дорогах.

Температура повітря вночі опускатиметься до позначки -13 – 16 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 10 градусів морозу.

Як захистити себе під час похолодання

У департаменті муніципальної безпеки КМДА також нагадують, що під час серйозних морозів треба дотримуватись простих правил:

  • краще вдягатися багатошарово;
  • захищати відкриті ділянки шкіри;
  • носити сухе взуття, яке не здавлює ногу;
  • виходити на мороз після вживання висококалорійної їжі;
  • час від часу заходити до теплого приміщення;
  • рухатись на холоді;
  • зігріватися лише гарячим чаєм або кавою;
  • ні в якому разі не розтирати уражене місце та не зігрівати переохолоджені тканини тіла гарячою водою.