Близько 16:00 на Київщині почався град. Вперше про нього сповістили мешканці Броварів. Втім, на Лівому березі столиці суттєвого граду не було. Натомість пройшов потужний дощ.

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Проте Київ все ж таки засипало градинами, які подекуди навіть залишили вм'ятини на машинах.

Біля Жулян впав рекламний щит

Гроза, за годину пройшла майже всією територією Києва та змістилася на захід.

Дивіться відео граду в Броварах:

Небезпечні опади жителі столиці спостерігали на Видубичах, Печерську та Деміївці. В інших районах Києва дощ був менш потужним.

Негода супроводжувалася шквальними поривами вітру. Через один з них неподалік від Жулян впала потужна рекламна конструкція. Її уламки зачепили дві автівки, що проїжджали повз.

Дивіться відео дощу із градом, який пройшов у Києві:

За попередніми даними, внаслідок негоди у столиці не сталося жодних серйозних підтоплень, якими зазвичай закінчуються серйозні зливи.

Дивіться відео потужного дощу у Києві: