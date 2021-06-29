Близько 16:00 на Київщині почався град. Вперше про нього сповістили мешканці Броварів. Втім, на Лівому березі столиці суттєвого граду не було. Натомість пройшов потужний дощ.
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Проте Київ все ж таки засипало градинами, які подекуди навіть залишили вм'ятини на машинах.
Біля Жулян впав рекламний щит
Гроза, за годину пройшла майже всією територією Києва та змістилася на захід.
Дивіться відео граду в Броварах:
Небезпечні опади жителі столиці спостерігали на Видубичах, Печерську та Деміївці. В інших районах Києва дощ був менш потужним.
Негода супроводжувалася шквальними поривами вітру. Через один з них неподалік від Жулян впала потужна рекламна конструкція. Її уламки зачепили дві автівки, що проїжджали повз.
Дивіться відео дощу із градом, який пройшов у Києві:
За попередніми даними, внаслідок негоди у столиці не сталося жодних серйозних підтоплень, якими зазвичай закінчуються серйозні зливи.
Дивіться відео потужного дощу у Києві: