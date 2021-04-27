500 гривень за дозу: Київ оголосив тендер на закупівлю вакцин від COVID-19
Оскільки виробники вакцин першочергово співпрацюють з урядами країн, влада Києва вирішила розмістити тендер на закупівлю близько 278 тисяч доз для щеплення жителів міста.
Джерело:КМДА
Як зазначив перший заступник мера Віталія Кличка Микола Поворозник, оголошення про проведення тендеру оприлюднили у системі ProZorro. Замовником закупівлі має виступати Департамент охорони здоров'я КМДА.
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Назва вакцини ще невідома
- За словами посадовця, Київ планує витратити 140 мільйонів гривень, які раніше Київрада виділила з місцевого бюджету для закупівлі вакцин проти COVID-19.
- Ціну, за яку місто хоче придбати дози для щеплення, сформували відповідно до даних Державного підприємства "Медичні закупівлі України".
- Які саме вакцини зможе купити столична влада, невідомо. Наразі триває лише процес подачі тендерної документації для участі в торгах.
На сьогодні виробники першочергово забезпечують вакциною країни, які раніше законтрактували їх поставку на рівні держав. Містам же окремо дуже важко вести переговори. Проведення тендерної закупівлі – це ще один спосіб забезпечити киян вакциною. Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і дозволить прискорити закупівлю вакцини проти коронавірусу для киян,
– зазначив Поворозник.
Для проведення більш масштабної вакцинації, аніж проходить зараз, у Києві вже підготували всю інфраструктуру для зберігання препаратів для щеплень. Також медики, які мають робити щеплення, вже пройшли необхідне для цього навчання.
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