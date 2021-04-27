Оскільки виробники вакцин першочергово співпрацюють з урядами країн, влада Києва вирішила розмістити тендер на закупівлю близько 278 тисяч доз для щеплення жителів міста.

Як зазначив перший заступник мера Віталія Кличка Микола Поворозник, оголошення про проведення тендеру оприлюднили у системі ProZorro. Замовником закупівлі має виступати Департамент охорони здоров'я КМДА.

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Посадовці розраховують, що вартість однієї дози вакцини коштуватиме місту близько 500 гривень.

Назва вакцини ще невідома

За словами посадовця, Київ планує витратити 140 мільйонів гривень, які раніше Київрада виділила з місцевого бюджету для закупівлі вакцин проти COVID-19.

Ціну, за яку місто хоче придбати дози для щеплення, сформували відповідно до даних Державного підприємства "Медичні закупівлі України".

Які саме вакцини зможе купити столична влада, невідомо. Наразі триває лише процес подачі тендерної документації для участі в торгах.

На сьогодні виробники першочергово забезпечують вакциною країни, які раніше законтрактували їх поставку на рівні держав. Містам же окремо дуже важко вести переговори. Проведення тендерної закупівлі – це ще один спосіб забезпечити киян вакциною. Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і дозволить прискорити закупівлю вакцини проти коронавірусу для киян,

– зазначив Поворозник.

Про наміри столиці придбати 1 мільйон вакцин Кличко казав ще 22 січня. З того часу ніякої інформації про хід переговорів не було. Однак в Офісі президента вважають подібні заяви "піаром"

Для проведення більш масштабної вакцинації, аніж проходить зараз, у Києві вже підготували всю інфраструктуру для зберігання препаратів для щеплень. Також медики, які мають робити щеплення, вже пройшли необхідне для цього навчання.