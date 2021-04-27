500 гривень за дозу: Київ оголосив тендер на закупівлю вакцин від COVID-19

Джерело:КМДА
Оскільки виробники вакцин першочергово співпрацюють з урядами країн, влада Києва вирішила розмістити тендер на закупівлю близько 278 тисяч доз для щеплення жителів міста.
Як зазначив перший заступник мера Віталія Кличка Микола Поворозник, оголошення про проведення тендеру оприлюднили у системі ProZorro. Замовником закупівлі має виступати Департамент охорони здоров'я КМДА.
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На сьогодні виробники першочергово забезпечують вакциною країни, які раніше законтрактували їх поставку на рівні держав. Містам же окремо дуже важко вести переговори. Проведення тендерної закупівлі – це ще один спосіб забезпечити киян вакциною. Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і дозволить прискорити закупівлю вакцини проти коронавірусу для киян,
– зазначив Поворозник.
Для проведення більш масштабної вакцинації, аніж проходить зараз, у Києві вже підготували всю інфраструктуру для зберігання препаратів для щеплень. Також медики, які мають робити щеплення, вже пройшли необхідне для цього навчання.