Тендерні пропозиції на розробку документів місто прийматиме до 20 травня. Переможці торгів мають розробити проєкт робіт з будівництва лінії трамваю від Старовокзальної вулиці до Палацу спорту.

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При цьому чиновники встановили до проєкту певні умови, які мають врахувати розробники.

Будуватимуть за кошти Світового банку

Як зазначили посадовці, трамвайна лінія повинна мати заїзд на вокзальну площу.

Колії місто планує побудувати з використанням сучасних технологій, які знизять рівень шуму та вібрацій від трамваїв.

Підрядники також мають влаштувати сучасне зовнішнє освітлення, нові посадочні павільйони з інформаційними табло.



Як має виглядати лінія швидкісного трамваю у Києві / Ілюстрація КМДА

Крім того, швидкісні трамваї мають бути обладнаними всім необхідним для маломобільних громадян, пристроями GPS, відеонагляду та безготівкової сплати вартості проїзду.

Представники місцевої влади стверджують, що запуск продовженої трамвайної лінії має оптимізувати транспортну ситуацію у Києві – розвантажити "красну" гілку метро та пересадочні вузли станцій "Золоті Ворота – Театральна" та "Хрещатик – Майдан Незалежності".

До пандемії COVID-19 Борщагівським швидкісним трамваєм користувалися 165 тисяч пасажирів на добу. Якщо проєкт реалізують, жителі Святошинського району зможуть зручно діставатися центру столиці.

Коли саме у Києві почнуть продовжувати лінію швидкісного трамваю, поки що невідомо.