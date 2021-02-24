Київ отримав 42 тисячі доз вакцини від коронавірусу

Наступного дня після привезення до України індійської вакцини Covishield, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca, МОЗ передав до Києва 42 600 доз для щеплень.

Лікарні Києва вже готові до старту кампанії з вакцинації населення від COVID-19. В тому числі – й препаратом, який передала держава.

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З такою заявою виступив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондріївський, який також є керівником боротьби з наслідками надзвичайної ситуації.

Спочатку медики

За словами чиновника, за програмою МОЗ першими отримають щеплення працівники медичних закладів. Спочатку вакцинують людей з мобільних бригад, які робитимуть щеплення населенню. Серед перших також у списку на вакцинацію є ті, хто лікує хворих на COVID-19, та співробітники лабораторій, де проводять аналіз на виявлення вірусу, працівники швидкої та водії, а також медики інших закладів охорони здоров’я

При цьому вакцинація проходитиме добровільно, то ж, лікарі можуть відмовитися від вакцини.

Після медиків захист від коронавірусу мають отримати найбільш уразливі групи киян.

Готові до щеплення Pfizer/BioNTech

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, Київ підготувався до старту вакцинації та вже сформував 15 мобільних бригад.

Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca. Враховуючи, що ці вакцини вимагають різних умов зберігання та логістики, одна частина мобільних бригад вивчила спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. По-друге, підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста,

підкреслили Гінзбург.