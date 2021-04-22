Київ ще не готовий переходити у "жовту" зону. Після локдауну столиця опиниться у "помаранчевій".

Про це розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Він також підкреслив, що локдаун позитивно вплинув на ситуацію у місті.

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Вплив локдауну

За словами Рубана жорсткий карантин вплинув на такі показники:

первинне виявлення інфекції,

госпіталізації,

підтверджені випадки інфікування.

Кількість захворювань у важкій формі, летальність і завантаженість реанімаційних палат, на жаль, не зменшується, ці показники є надзвичайно високими. Позитивна динаміка є, але вона не така швидка, щоб вже зараз прогнозувати про перехід Києва в "жовту зону" карантину через два тижні,

– сказав Рубан.

Він також додав, що за ситуацією потрібно спостерігати ще як мінімум тиждень, щоб приймати якесь рішення. Цей час місто проведе у "помаранчевій зоні".

Робити висновки зарано

Рубан підкреслив, що зараз робити висновки зарано. Але є і позитив: кількість госпіталізацій зменшилася.

"Якщо раніше завантаження медичних установ було під 100%, то зараз воно вже менш як 80%. Користь від локдауну очевидна, але не все так швидко відбувається, як нам того б хотілося. Люди повинні строго дотримуватися маскового режиму і дотримуватися усіх заходів безпеки", – пояснив він.