Київ подарує Флоренції пам’ятник Тарасу Шевченку: його встановлять у центрі міста

Київрада на пленарному засіданні 11 лютого має офіційно передати бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в дар місту Флоренція. Його планують встановити у центрі італійського міста до дня народження письменника.

Така ідея існує ще з 2015 року, коли в українській столиці у парку "Володимирська гірка" відкрили скульптуру італійському поету Данте Аліг’єрі.

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Наступного року Віталій Кличко відвідав батьківщину Данте і обговорив з мером Флоренції майбутній пам’ятник Тарасу Шевченку в центрі міста.

Виконання задуму затяглося на кілька років через підготовку документації, адже уся центральна частина Флоренції перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Місто, в якому навіть викорчувати камінчик з бруківки — неможливо

— пояснили у Почесному консульстві України у Флоренції.

І ось, напочатку весни 2021 року, справа має дістатися фінішу: відкриття пам’ятника збираються приурочити до дня народження Шевченка, 9-го березня.

Пам'ятник встановлять у центрі міста-музею

Флорентійська міська рада надала дозвіл на встановлення бронзової скульптури на території бібліотеки Облате. Це історичний комплекс 16 століття, розташований поруч із головним собором Санта Марія дель Фйоре.

У грудні на подвір’ї бібліотеки демонтували старий фонтан, на цьому місці й встановлять пам’ятник Тарасу Шевченку.

Ось так виглядає цей монумент / Фото: Consolato Onorario di Ucraina a Firenze

Пам’ятник Шевченку для Флоренції є спільним проєктом творчого колективу в складі скульптора Олега Пінчука, а також його друзів — Богдана Томашевського і Володимира Шолудька. На виготовлення скульптури не були використані кошти зі столичного бюджету.

Місце де буде встановлений пам’ятник / Фото: Consolato Onorario di Ucraina a Firenze

Якщо депутати проголосують за таке рішення, то пам’ятник відправиться до Італії і прикрасить собою центральну бібліотеку славетного міста-музею.