Поки – у помаранчевій: наразі нема причин переводити Київ до червоної зони
Державна комісія з НС та ТЕБ зібралась на засідання 6 березня. Згідно з ухваленим рішенням, до червоної зони карантину потрапили Чернівецька, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, додавати туди ще Київ поки причин немає.
Джерело:Кабінет Міністрів України
Наразі столиця України – у помаранчевій зоні. Показники Києва відповідають її нормам, наголосив Віктор Ляшко.
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Помаранчева зона – це попередження перед червоною
Для помаранчевої зони немає спеціальних обмежень. Проте, як зазначили раніше в МОЗ, це попередження перед переходом у червону.
У Києві перевищений рівень госпіталізації
Щодо столиці, то станом на 5 березня єдиним показником, який дещо перевищує норму є рівень госпіталізації. Він становить 60,2 на 100 тисячі населеннях замість допустимих 60.
Які ще регіони у помаранчевій зоні:
- Київська
- Вінницька,
- Донецька,
- Запорізька,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька
Показники кожної з областей в Україні / Скриншот з сайту МОЗ
Яка ситуація з коронавірусом у Києві?
Станом на 6 березня у Києві виявили 141 598 випадків коронавірусу, з них 2 753 – летальні. Одужали понад 96 тисяч людей.
Дані РНБО
Правила адаптивного карантину/ Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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