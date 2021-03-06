Державна комісія з НС та ТЕБ зібралась на засідання 6 березня. Згідно з ухваленим рішенням, до червоної зони карантину потрапили Чернівецька, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, додавати туди ще Київ поки причин немає.

Наразі столиця України – у помаранчевій зоні. Показники Києва відповідають її нормам, наголосив Віктор Ляшко.

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Помаранчева зона – це попередження перед червоною

Для помаранчевої зони немає спеціальних обмежень. Проте, як зазначили раніше в МОЗ, це попередження перед переходом у червону.

У Києві перевищений рівень госпіталізації

Щодо столиці, то станом на 5 березня єдиним показником, який дещо перевищує норму є рівень госпіталізації. Він становить 60,2 на 100 тисячі населеннях замість допустимих 60.

Які ще регіони у помаранчевій зоні:

Київська Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька

Показники кожної з областей в Україні / Скриншот з сайту МОЗ

Яка ситуація з коронавірусом у Києві?

Станом на 6 березня у Києві виявили 141 598 випадків коронавірусу, з них 2 753 – летальні. Одужали понад 96 тисяч людей.

Дані Станом на 6 березня у Києві виявили 141 598 випадків коронавірусу, з них 2 753 – летальні. Одужали понад 96 тисяч людей.Дані РНБО

Правила адаптивного карантину/ Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу