Поки – у помаранчевій: наразі нема причин переводити Київ до червоної зони

6 березня 2021 , 16:16
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Джерело:

Кабінет Міністрів України

Державна комісія з НС та ТЕБ зібралась на засідання 6 березня. Згідно з ухваленим рішенням, до червоної зони карантину потрапили Чернівецька, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, додавати туди ще Київ поки причин немає.

Наразі столиця України – у помаранчевій зоні. Показники Києва відповідають її нормам, наголосив Віктор Ляшко.

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Помаранчева зона – це попередження перед червоною

Для помаранчевої зони немає спеціальних обмежень. Проте, як зазначили раніше в МОЗ, це попередження перед переходом у червону.

У Києві перевищений рівень госпіталізації

Щодо столиці, то станом на 5 березня єдиним показником, який дещо перевищує норму є рівень госпіталізації. Він становить 60,2 на 100 тисячі населеннях замість допустимих 60.

Які ще регіони у помаранчевій зоні:

  1. Київська
  2. Вінницька,
  3. Донецька,
  4. Запорізька,
  5. Львівська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Тернопільська,
  9. Хмельницька

Показники кожної з областей в Україні / Скриншот з сайту МОЗ

Яка ситуація з коронавірусом у Києві?


Станом на 6 березня у Києві виявили 141 598 випадків коронавірусу, з них 2 753 – летальні. Одужали понад 96 тисяч людей.
Дані РНБО

Правила адаптивного карантину/ Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу