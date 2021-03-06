Поки – у помаранчевій: наразі нема причин переводити Київ до червоної зони

Джерело:Кабінет Міністрів України
Державна комісія з НС та ТЕБ зібралась на засідання 6 березня. Згідно з ухваленим рішенням, до червоної зони карантину потрапили Чернівецька, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, додавати туди ще Київ поки причин немає.
Наразі столиця України – у помаранчевій зоні. Показники Києва відповідають її нормам, наголосив Віктор Ляшко.
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Для помаранчевої зони немає спеціальних обмежень. Проте, як зазначили раніше в МОЗ, це попередження перед переходом у червону.
Щодо столиці, то станом на 5 березня єдиним показником, який дещо перевищує норму є рівень госпіталізації. Він становить 60,2 на 100 тисячі населеннях замість допустимих 60.