Київ – у помаранчевій зоні карантину: на який термін та на що це вплине

Джерело:24 канал
Ситуація з коронавірусом у Києві – прогнозована та очікувана. Найближчі 2 місяці столиця буде у помаранчевій зоні карантину.
У цьому переконаний начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. В ефірі одного з українських телеканалів 7 березня він зауважив, що потрапляння столиці до помаранчевої зони очікували ще тиждень тому.
Важливо Нові карантинні зони: Київ у помаранчевій, 4 регіони – у червоній
Представник Держпродспоживслужби розповів, що поточна ситуація з коронавірусом у Києві – прогнозована. І навряд чи зазнає змін протягом найближчих 2 місяців.
Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі 2 місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян і гостей столиці,
– заявив Рубан.
У Держпродспоживслужбі вважають, що ситуація серед іншого пов'язана й із поширенням "британського" штаму коронавірусу, який впливає "насамперед на молодь 20 – 40 років" (на цю категорію населення влада робитиме акцент щодо дотримання профілактичних протиепідемічних заходів).
За словами Олега Рубана, влада "посилить контроль за суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, включно з розважальними центрами, фітнес-клубами, вишами".
Що стосується наступного тижня, по березневих святах – ми, на жаль, будемо заходи обмежувати,
– виокремив Олег Рубан.
Джерело: МОЗ України
Головне про карантин 2021 року в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
До теми Поки – у помаранчевій: наразі нема причин переводити Київ до червоної зони