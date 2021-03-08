Київ – у помаранчевій зоні карантину: на який термін та на що це вплине

Ситуація з коронавірусом у Києві – прогнозована та очікувана. Найближчі 2 місяці столиця буде у помаранчевій зоні карантину.

У цьому переконаний начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. В ефірі одного з українських телеканалів 7 березня він зауважив, що потрапляння столиці до помаранчевої зони очікували ще тиждень тому.

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Ситуація – прогнозована

Представник Держпродспоживслужби розповів, що поточна ситуація з коронавірусом у Києві – прогнозована. І навряд чи зазнає змін протягом найближчих 2 місяців.

Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі 2 місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян і гостей столиці,

– заявив Рубан.

У Держпродспоживслужбі вважають, що ситуація серед іншого пов'язана й із поширенням "британського" штаму коронавірусу, який впливає "насамперед на молодь 20 – 40 років" (на цю категорію населення влада робитиме акцент щодо дотримання профілактичних протиепідемічних заходів).

Що зміниться у житті киян

За словами Олега Рубана, влада "посилить контроль за суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, включно з розважальними центрами, фітнес-клубами, вишами".

Що стосується наступного тижня, по березневих святах – ми, на жаль, будемо заходи обмежувати,

– виокремив Олег Рубан.

Коротко про новий адаптивний карантин в Україні загалом та Києві зокрема

Як Київ потрапив у помаранчеву зону карантину

17 лютого 2021 року Кабмін продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року. Також уряд поновив модель адаптивного карантину – з 4 рівнями епідемічної небезпеки(зелений, жовтий, помаранчевий та червоний).

Станом на 1 березня Київ був у жовтій зоні карантину, але 6 березня Міністерство охорони здоров'я оновило перелік зон, тож Київ потрапив у помаранчеву.

Що означає "помаранчева зона"

Джерело: МОЗ України

Помаранчевий – це попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

До помаранчевої зони регіон зараховують, якщо перевищено хоча б один із цих показників: захворюваність перевищує епідемічний поріг, завантаженість ліжок із киснем становить понад 65%, кількість ПЛР-тестувань та тестів на антиген SARS-CoV-2 протягом 7 днів на 100 тисяч населення менша за 300, кількість госпіталізацій протягом 7 днів на 100 тисяч населення – понад 60, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – понад 20%, зростання госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – понад 50%.



Головне про карантин 2021 року в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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