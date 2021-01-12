Київ посів 100-е місце у рейтингу найзеленіших міст світу
Київ потрапив у 100 міст з найбільшою часткою зелених насаджень / nashkiev.ua
Експерти оцінили 155 міст з 60 країн світу та склали рейтинг індексу зелених насаджень. Київ у ньому опинився лише на 100 місці.
Про це свідчать дані рейтингу Husqvarna Urban Green Space Index. Експерти HUGSI займаються аналізом розмірів, пропорцій, розподілу та стану зелених насаджень у міських районах.
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Згідно з даними HUGSI, у Європі Київ посідає 63-е місце з 72. У світі – 100-е.
Як оцінили зелені насадження Києва
На території столиці, згідно з висновками працівників HUGSI, частка зелених насаджень сягає відмітки у 44%.
Більшість зелені у Києві – дерева. Їх 40%. Трави нарахували лише 4%.
Перші ж місця у всесвітньому рейтингу посіли Шарлотт зі штату Нью-Йорк у США, Дурбан з ПАР та литовський Вільнюс.
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