Київ посів 7 місце серед найзабрудненіших міст світу: фото
У Києві нема чим дихати / itc.ua
Якість повітря у столиці 19 лютого є небезпечною для всіх без виключення людей. А тим, хто страждає на захворювання дихальних шляхів, взагалі слід максимально утримуватись від перебування на вулиці.
Джерело:24 канал
Згідно з даними IQAir, вимірювання небезпечних домішок у повітрі у Києві наразі оцінюється у відмітку 153. При нормі 50.
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Ситуація трохи покращилася, але станом на 11:00 індекс забруднення повітря був 171, через що українська столиця знову потрапила до 10 міст з найбільш забрудненим повітрям.
Буває й гірше
Перше місце у рейтингу посів пакистанський Лахор, де прилади показують цифру 430. Настільки брудного повітря у Києві ніколи не було. Принаймні, під час вимірювань за останні роки показники забрудненості не підіймалися вище відмітки у 200.
Краще носити маску навіть на вулиці
- Щоб зменшити вплив забрудненого небезпечними частками повітря, експерти рекомендують не виходити на вулицю без маски, або, краще, взагалі залишатися вдома.
- Також всередині будівель краще увімкнути очищувач повітря та закрити вікна.
- Від навантажень та спорту на вулиці краще взагалі утриматись.
Київ знову потрапив до лідерів рейтингу міст з поганим повітрям / Скриншот IQAir
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