Київ посів 7 місце серед найзабрудненіших міст світу: фото

19 лютого 2021 , 12:02
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Якість повітря у столиці 19 лютого є небезпечною для всіх без виключення людей. А тим, хто страждає на захворювання дихальних шляхів, взагалі слід максимально утримуватись від перебування на вулиці.

Згідно з даними IQAir, вимірювання небезпечних домішок у повітрі у Києві наразі оцінюється у відмітку 153. При нормі 50.

Дивіться також У Києві на маршрутах тестують електробус: мета

Ситуація трохи покращилася, але станом на 11:00 індекс забруднення повітря був 171, через що українська столиця знову потрапила до 10 міст з найбільш забрудненим повітрям.

Буває й гірше

Перше місце у рейтингу посів пакистанський Лахор, де прилади показують цифру 430. Настільки брудного повітря у Києві ніколи не було. Принаймні, під час вимірювань за останні роки показники забрудненості не підіймалися вище відмітки у 200.

Краще носити маску навіть на вулиці

  • Щоб зменшити вплив забрудненого небезпечними частками повітря, експерти рекомендують не виходити на вулицю без маски, або, краще, взагалі залишатися вдома.
  • Також всередині будівель краще увімкнути очищувач повітря та закрити вікна.
  • Від навантажень та спорту на вулиці краще взагалі утриматись.


Київ знову потрапив до лідерів рейтингу міст з поганим повітрям / Скриншот IQAir