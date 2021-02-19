Київ посів 7 місце серед найзабрудненіших міст світу: фото

Якість повітря у столиці 19 лютого є небезпечною для всіх без виключення людей. А тим, хто страждає на захворювання дихальних шляхів, взагалі слід максимально утримуватись від перебування на вулиці.

Згідно з даними IQAir, вимірювання небезпечних домішок у повітрі у Києві наразі оцінюється у відмітку 153. При нормі 50.

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Ситуація трохи покращилася, але станом на 11:00 індекс забруднення повітря був 171, через що українська столиця знову потрапила до 10 міст з найбільш забрудненим повітрям.

Буває й гірше

Перше місце у рейтингу посів пакистанський Лахор, де прилади показують цифру 430. Настільки брудного повітря у Києві ніколи не було. Принаймні, під час вимірювань за останні роки показники забрудненості не підіймалися вище відмітки у 200.

Краще носити маску навіть на вулиці

Щоб зменшити вплив забрудненого небезпечними частками повітря, експерти рекомендують не виходити на вулицю без маски, або, краще, взагалі залишатися вдома.

Також всередині будівель краще увімкнути очищувач повітря та закрити вікна.

Від навантажень та спорту на вулиці краще взагалі утриматись.



Київ знову потрапив до лідерів рейтингу міст з поганим повітрям / Скриншот IQAir