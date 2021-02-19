Київ посів 7 місце серед найзабрудненіших міст світу: фото

Джерело:24 канал
Якість повітря у столиці 19 лютого є небезпечною для всіх без виключення людей. А тим, хто страждає на захворювання дихальних шляхів, взагалі слід максимально утримуватись від перебування на вулиці.
Згідно з даними IQAir, вимірювання небезпечних домішок у повітрі у Києві наразі оцінюється у відмітку 153. При нормі 50.
Дивіться також У Києві на маршрутах тестують електробус: мета
Перше місце у рейтингу посів пакистанський Лахор, де прилади показують цифру 430. Настільки брудного повітря у Києві ніколи не було. Принаймні, під час вимірювань за останні роки показники забрудненості не підіймалися вище відмітки у 200.
Київ знову потрапив до лідерів рейтингу міст з поганим повітрям / Скриншот IQAir