Найбільше, напевно, чекали послаблення карантинних обмежень працівники сфери обслуговування, які під час локдауну зазнавали збитків. Зізнаються, що одразу чекали натовпів клієнтів, втім поки їх немає.

Увага У Києві послабили карантин: як працює метро і наземний транспорт у столиці

Вони все ж вірять, що вдасться збільшити й так мізерні заробітки в період коронавірусу.

Ми сподіваємось, що з послабленням карантину буде більше людей. Ми хочемо працювати та тішити наших гостей,

– розповіла бариста Вікторія.

Кияни по-різному ставляться до послаблень

Кияни, яких опитали наші журналісти, по-різному ставляться до карантину в столиці. Дехто адаптувався та не відчував жодних обмежень, а є й ті, кому перебування в червоній зоні таки завдало незручностей.

Так чи інакше, послаблення карантинних обмежень у столиці не означає те, що хвороба відступила. Водночас показовим моментом буде те, як українці проведуть травневі свята – традиційно в натовпі знайомих та друзів чи якомога далі від скупчень людей на свіжому повітрі.

Що думають кияни про послаблення обмежень: дивіться у відео

Карантин у Києві: головне

Київ опинився у червоній зоні карантину ще 2 тижні тому. Усе через стрімке поширення коронавірусу.

Медики кажуть, що хоч і частково, але вдалося зменшити кількість інфікувань у столиці. Тому нині місто житиме за правилами помаранчевої зони. Втім чи надовго – поки не відомо.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу