Столиця послабила карантинні обмеження: як на це реагують кияни

Від 1 травня Київ залишив червону зону карантину, а разом із цим відкрилися кафе та ресторани, торговельно-розважальні центри. У громадський транспорт нарешті можна без перепустки.

Найбільше, напевно, чекали послаблення карантинних обмежень працівники сфери обслуговування, які під час локдауну зазнавали збитків. Зізнаються, що одразу чекали натовпів клієнтів, втім поки їх немає.

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Вони все ж вірять, що вдасться збільшити й так мізерні заробітки в період коронавірусу.

Ми сподіваємось, що з послабленням карантину буде більше людей. Ми хочемо працювати та тішити наших гостей,

– розповіла бариста Вікторія.

Кияни по-різному ставляться до послаблень

Кияни, яких опитали наші журналісти, по-різному ставляться до карантину в столиці. Дехто адаптувався та не відчував жодних обмежень, а є й ті, кому перебування в червоній зоні таки завдало незручностей.

Так чи інакше, послаблення карантинних обмежень у столиці не означає те, що хвороба відступила. Водночас показовим моментом буде те, як українці проведуть травневі свята – традиційно в натовпі знайомих та друзів чи якомога далі від скупчень людей на свіжому повітрі.

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Карантин у Києві: головне

Київ опинився у червоній зоні карантину ще 2 тижні тому. Усе через стрімке поширення коронавірусу.

Медики кажуть, що хоч і частково, але вдалося зменшити кількість інфікувань у столиці. Тому нині місто житиме за правилами помаранчевої зони. Втім чи надовго – поки не відомо.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу