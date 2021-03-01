Незважаючи на спроби збільшити кількість ліжкомісць у лікарнях Києва, оминути потрапляння до помаранчевої зони карантину столиці не вдасться. Коли саме у Києві посилять протиепідеміологічні заходи, невідомо.

За словами голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана, наразі у столиці можна спостерігати прогнозоване зростання кількості інфікованих на COVID-19.

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Чиновник стверджує, що для мегаполісу помаранчева зона є нормою.

Захворюваність зростатиме ще 2 місяці

Як стверджує Рубан, Київ досягне показників помаранчевої зони наступного тижня, або через тиждень.

Є ризик потрапляння до помаранчевої зони. Це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, через тиждень, або на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до помаранчевої зони. Для такого міста як Київ, мегаполісу – це норма,

– підкреслив голова Держпродспоживслужби.

Також, згідно з прогнозом посадовця, у столиці фіксуватимуть зріст кількості інфікованих протягом березня та квітня. Після цього може початися падіння показників нових захворювань.

Станом на 1 березня в Україні до червоної зони карантину включили Івано-Франківську, Житомирську та Чорнівецьку області. Ще 9 регіонів – у помаранчевій. Але Київ досі залишається у жовтій зоні.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу