Помаранчева зона неминуча: Олег Рубан впевнений, що Київ не омине посилення карантину

Джерело:РБК-Україна
Незважаючи на спроби збільшити кількість ліжкомісць у лікарнях Києва, оминути потрапляння до помаранчевої зони карантину столиці не вдасться. Коли саме у Києві посилять протиепідеміологічні заходи, невідомо.
За словами голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана, наразі у столиці можна спостерігати прогнозоване зростання кількості інфікованих на COVID-19.
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Як стверджує Рубан, Київ досягне показників помаранчевої зони наступного тижня, або через тиждень.
Є ризик потрапляння до помаранчевої зони. Це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, через тиждень, або на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до помаранчевої зони. Для такого міста як Київ, мегаполісу – це норма,
– підкреслив голова Держпродспоживслужби.
Також, згідно з прогнозом посадовця, у столиці фіксуватимуть зріст кількості інфікованих протягом березня та квітня. Після цього може початися падіння показників нових захворювань.
Станом на 1 березня в Україні до червоної зони карантину включили Івано-Франківську, Житомирську та Чорнівецьку області. Ще 9 регіонів – у помаранчевій. Але Київ досі залишається у жовтій зоні.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу